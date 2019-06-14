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Демпартия назвала бегство Плахотнюка 'спекуляцией прессы'

Опубликовано : 15 июнь 2019 г. 09:53 | Просмотров: 390 | Категория: Власть

Партия олигарха Владимира Плахотнюка пытается выдать тайное бегство своего лидера из Молдовы, как "краткосрочный визит к семье", назвав информацию об исчезновении Плахотнюка "спекуляциями".

Об этом говорится в распространенном ночью пресс-релизе Демпартии.

"В связи с появившимися в прессе спекуляциями о так называемом исчезновении лидера ДПМ, уточняем, что г-н Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны, к своей семье. Пользуясь случаем, призываем избегать спекуляций и непроверенной информации. Недавно, граждане стали жертвой подобной манипуляционной кампании, когда была распространена фальшивая информация о состоянии его здоровья", - говорится в пресс-релизе ДПМ.

Партия Плахотнюка также сожалеет о появлении "подобного рода фальшивых новостей, которые вводят в заблуждение общественное мнение".

ДПМ не сообщает, куда именно вылетел Плахотнюк и для чего было необходимо тайно и срочно покидать Молдову именно в момент отречения Демпартии от власти.

Ранее в СМИ сообщалось, что в пятницу вечером из Кишиневского международного аэропорта вылетело несколько чартерных самолетов. По предварительной информации, самолет, в котором находился Плахотнюк с сопровождающими его лицами, вылетел сначала на Одессу, а затем в направлении Соединенных Штатов.


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