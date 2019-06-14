Майя Санду и Андрей Нэстасе отменили Всенародный марш ...

Об этом объявили в субботу премьер-министр Майя Санду и вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе.

Основным мотивом отмены Марша явилась забота о полицейских, которые, по словам чиновников, могли бы не справиться с обеспечением безопасности "из-за усталости".

Как заявила на пресс-конференции Майя Санду, данное решение было принято с целью того, чтобы предоставить полицейским выходной, дав им возможность отдохнуть. Премьер объявила, что Марш пройдет "позже".

"Мы собирались провести марш. Но нельзя игнорировать состояние, в котором находятся полицейские, поскольку за последние 3 месяца они не имели ни сна, ни отдыха, и были лишены семейного тепла. Думая о людях, которые поддерживали правопорядок стране, мы приняли это решение", - заявил вице-премьер Андрей Нэстасе, уточнив, что это связано и с процессом перехода власти, который "может затянуться на 24 часа, 48 часов, а может и на более длительное время".

Двумя днями ранее, руководство Блока ACUM и ПСРМ объявило о проведении в воскресенье, начиная с 11 часов Всенародного марша в поддержку новой власти. Планировалось собрать несколько десятков тысяч человек.