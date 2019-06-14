Ренато Усатый объявил о возвращении в Молдову ...

После того, как Демпартия Владимира Плахотнюка объявила об отказе от власти, а сам олигарх и некоторые его приближённые спешно бежали из страны, Ренато Усатый принял решение вернуться на родину. Об этом он объявил в ходе прямого видеоэфира в соцсети.

По его словам, он направляется самолётом из Германии в Бухарест, а оттуда на автомобиле – в Кишинёв. Своих сторонников и однопартийцев он пригласил встретиться в воскресенье в 13.00 на таможенном пункте в Скулянах.

14 июня под давлением международного сообщества и молдавской общественности Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка объявила об отказе от власти. В тот же вечер из аэропорта Кишинёва в различные направления вылетели сразу несколько частных самолётов.