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Ренато Усатый объявил о возвращении в Молдову

Опубликовано : 15 июнь 2019 г. 15:30 | Просмотров: 1028 | Категория: Страна

Лидер "Нашей партии", находящийся в Евросоюзе из-за политического преследования со стороны режима Плахотнюка, в воскресенье пересечет границу через КПП "Скулень".

После того, как Демпартия Владимира Плахотнюка объявила об отказе от власти, а сам олигарх и некоторые его приближённые спешно бежали из страны, Ренато Усатый принял решение вернуться на родину. Об этом он объявил в ходе прямого видеоэфира в соцсети.

По его словам, он направляется самолётом из Германии в Бухарест, а оттуда на автомобиле – в Кишинёв. Своих сторонников и однопартийцев он пригласил встретиться в воскресенье в 13.00 на таможенном пункте в Скулянах.

14 июня под давлением международного сообщества и молдавской общественности Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка объявила об отказе от власти. В тот же вечер из аэропорта Кишинёва в различные направления вылетели сразу несколько частных самолётов.




Метки к статье: Ренато Усатый, возвращение, режим Плахотнюка

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