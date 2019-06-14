Конституционный суд Плахотнюка отменил свои последние незаконные решения ...

Полностью подконтрольные олигарху Владимиру Плахотнюку судьи Конституционного суда собрались на экстренное заседание и отменили свои решения от 7-9 июня.

Согласно уже новому решению, принятому после отречения Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка от власти, оно был принято в связи с "создавшейся ситуацией в Молдове, в особенности объявление о передаче власти Правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, созданной в новом Парламенте Республики Молдова".

"Решение Суда от 15 июня 2019 является источником социального мира, поддержки правового государства, демократии, а также гарантии защиты прав человека противостоянием созданной политической нестабильности", – отмечается в пресс-релизе КС.

Ранее уже сообщалось, что судьи приняли целый ряд решений в угоду незаконно остававшегося у власти правительства Демпартии во главе с Павлом Филипом.

Также, этими же судбьями было принято и незаконное решение о роспуске парламента.