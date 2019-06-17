Прокуроры отменили выданное ими ранее решение об аресте Ренато Усатого ...

В воскресенье после многочасового заседания прокуроры вынесли решение об отмене выданных ими ранее на основе заказных политических дел мандатов на арест лидера "Нашей партии" Ренато Усатого.

Вынужденно находившийся за пределами Молдовы Усатый въехал со стороны Румынии, а на пропускном пункте "Скуляны" его встречали более тысячи сторонников. Несмотря на это, полицейские отказались пропускать Усатого в Кишинев без конвоя, позволив ему лишь на несколько минут задержаться перед собравшимися для приветствия.

Далее, конвой из полицейских машин проследовал в Генеральную прокуратуру, где несколько часов прокуроры вели дополнительный допрос. Около 20 часов, Усатый вышел из здания, объявив, что незаконно выданные мандаты на его арест были отменены, а он обязался являться в прокуратуру "по первому требованию".

"После отъезда Плахотнюка, в стране многое меняется. Многие судьи, полицейские, прокуроры понимают, что такие ордера на арест, которые выдавали до сих пор, могут выдать и на них", - заявил Ренато Усатый, обращаясь к ожидавшим его многочисленным сторонникам.

Усатый также объявил, что намерен "навести порядок" в своей партии, а также объехать все местные партийные структуры. "Больше нас никто не будет использовать, кроме народа Молдовы", - добавил он.

Спустя некоторое время, премьер-министр Майя Санду опубликовала в соцсетях свою реакцию по поводу воскресного решения прокуроров, отметив, что у нее возникли вопросы к прокурорам, отменившим мандаты на арест лидера "Нашей партии" Ренато Усатого. По мнению Санду, получается, что кто-то из прокуроров нарушил закон. "Премьер-министр не дает указаний прокурорам и не может вмешиваться в дела правосудия, но возникают вопросы: сегодняшним решением прокуроры признают, что дело против Ренато Усатого - это был политический заказ? Тогда мы должны знать, чей это был заказ, а те, кто его исполнил, должны подать в отставку и ответить перед законом. В противном же случае, сегодняшнее решение - сомнительное и тогда прокуроры тоже должны ответить перед законом", - говорится в сообщении премьер-министра Майи Санду.

Лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый был вынужден покинуть Молдову в сентябре 2016 года, после чего судьи по требованию прокуроров вынесли постановления об аресте Усатого по обвинениям в контрабанде и покушении на убийство банкира Германа Горбунцова. Впоследствии, Интерпол отказался исполнять требования молдавских властей, назвав их претензии в отношении Усатого политически мотивированными.

Последние полгода Усатый находился на территории Германии и других стран Евросоюза, гарантировавших его безопасность.