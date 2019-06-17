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Заместитель Плахотнюка признал, что ему запрещалось критиковать власть

Опубликовано : 17 июнь 2019 г. 10:32 | Просмотров: 4407 | Категория: Страна

Один из членов отказавшейся от власти в Молдове Демпартии, оставшийся не у дел Сергей Сырбу сделал дерзкое фото на фоне парламента, пообещал новым властям, что станет их “кошмаром” и вспомнил оппозиционный лозунг “Jos Alianta”.

При этом экс-депутат признал, что ему долгое время запрещалось критиковать власть, а теперь он может делать это свободно.

“Вы не представляете, как я скучал по тем временам, когда мог свободно атаковать и резко критиковать незаконные действия и несправедливость в отношении моего народа со стороны так называемого правительства”, - написал Сырбу в своей публикации в Facebook. Он также пообещал, что “стать кошмаром” для нынешних властей на период их руководства, которое, “продлится не долго”.

Напомним, с 8 июня Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка незаконно удерживала власть, отказываясь передавать её легитимному правительству Майи Санду. 14 июня под давлением международного сообщества и молдавской общественности политформирование объявило об отказе от власти, а сам олигарх и некоторые его приближённые спешно бежали из страны.


Метки к статье: Сергей Сырбу, Демпартия, критика, парламент

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