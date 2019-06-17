Первые жители Донбасса получили российские паспорта ...

Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик начали получать российские паспорта по упрощённой процедуре, как это было ранее обещано властями РФ.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в пятницу, 14 июня, в двух населённых пунктах Ростовской области, их обладателями стали около 60 человек. Новоиспечённые граждане РФ принесли присягу и сдали отпечатки пальцев, - сообщает BBC.

В Украине, в свою очередь, напомнили, что паспорта “страны-агрессора” признавать не намерены и надеются на такую же позицию со стороны международных партнёров. Украина считает, что это решение Кремля нарушает Устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия.

24 апреля президент России Владимир Путин издал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Киев расценил этот шаг России, как "грубое нарушение суверенитета Украины".