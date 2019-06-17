Помощница Плахотнюка ушла в отставку с должности посла Молдовы в США ...

Кристина Балан сообщила о своей отставке с должности посла Молдовы в США и заявила, что представлять правительство Филипа для неё было честью.

“В прошлую пятницу правительство, возглавляемое Демократической партией Молдовы, ушло в отставку. Тогда я собиралась домой в Молдову, в запланированный ежегодный отпуск. Будучи назначенной от этой партии, я также ухожу в отставку с должности посла Молдовы в Соединённых Штатах. Для меня было честью представлять правительство Филипа, я желаю новой команде всего наилучшего”, - написала Балан на своей странице в соцсети.

Напомним, 12 июня новый глава МИДЕИ Нику Попеску подписал приказ об отзыве посла США для консультаций. Госпожа Балан проигнорировала приказ и в назначенный министром день – 14 июня – не явилась в Кишинёв, в связи с чем Попеску сообщил властям США, что “с этого момента любые предпринимаемые Кристиной Балан действия не отражают официальную позицию молдавского правительства”.

Кристина Балан является вице-председателем Демократической партии Молдовы и одним из самых доверенных лиц олигарха Владимира Плахотнюка, а также управляющей рядом направлений его бизнеса. На должность посла РМ в США она была назначена в мае 2018 года.

Ее имя стало особенно известным в связи с разоблачениями вокруг сделки о приобретении Плахотнюком за бесценок гостиницы «Кодру». 24 декабря 2008 года принадлежащая тогда государству гостиница была продана кипрскому офшору Daranian Holdings Limited. Кристина Балан была представительницей по доверенности этого офшора. Сообщалось, что конечным бенефициаром кипрского офшора Daranian Holdings Limited являлся Владимир Плахотнюк.

Позже была совершена сделка, очень похожая на аферу, когда в 2010 году из уже перешедшей к Плахотнюку гостиницы «Кодру» в «американскую» компанию под руководством «американского» адвоката Плахотнюка – Валентина Гурвица, были выведены около 11,5 миллионов долларов.