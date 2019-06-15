В Норт-Даме прошло первое после разрушительного пожара богослужение ...

На мессу допустили только 30 человек, в целях безопасности все присутствующие надели строительные каски.

Месса прошла в небольшой часовне собора, которая оказалась не тронута огнем. Службу провели в честь годовщины освящения алтаря собора, передает BBC.

Напомним, 15 апреля вечером в легендарном Соборе Парижской Богоматери разгорелся пожар. Справиться с огнём удалось лишь утром во вторник. Здание очень сильно пострадало: обрушились шпиль, часы и кровля, пламенем были объяты несущие конструкции. Непоправимый ущерб от тушения пожара нанесён самому большому из трёх органов. К счастью, полного разрушения христианской святыни удалось избежать. Со всего мира правительству Франции поступили предложения безвозмездной финансовой помощи в восстановлении собора. Жители страны также организовали сбор средств на краудфандинговых платформах.