Фракция ДПМ будет `активной оппозицией` - Филип ...

Депутаты Демпартии возвращаются в парламент: они намерены принять участие в следующем заседании.

Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник глава фракции ДПМ, экс-премьер Павел Филип.

Глава отправленного в отставку правительства заявил, что Демпартия будет в парламенте “активной оппозицией” и пообещал, что фракция будет поддерживать важные для страны и граждан законопроекты, даже если инициативы будут исходить от депутатов новой коалиции.

Помимо этого он сообщил, что ДПМ выдвигает на пост вице-председателя парламента экс-министра просвещения Монику Бабук.

Напомним, с 8 июня Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка незаконно удерживала власть, отказываясь передавать её легитимному правительству Майи Санду. 14 июня под давлением международного сообщества и молдавской общественности политформирование объявило об отказе от власти, а сам олигарх и некоторые его приближённые спешно бежали из страны.