Обращение к властям: Оставьте в покое Усатого! Займитесь атрибутами старой власти! ...

По его мнению, власть имущим и СМИ следует заниматься более важными вещами, чем обсуждение возвращения на родину лидера “Нашей Партии” Ренато Усатого.

“СМИ и власти! Оставьте в покое Усатого! Займитесь прокуратурой, судьями, полицией и прочими атрибутами старой власти. Их нужно нейтрализовать и сделать недееспособными! К новым выборам у старой системы денег, опыта, кадров и ресурсов больше, чем у вас, и оттуда исходит главная угроза. Весь госаппарат пропитан ими. Освободите политзаключенных! Иначе грош вам цена! А Усатый вам поможет”, - написал Тромбицкий на своей странице в соцсети.

Напомним, 16 июня лидер “Нашей Партии” Ренат Усатый, ранее находившийся в Евросоюзе из-за политического преследования со стороны режима Плахотнюка, вернулся в Молдову. На въезде в страну он был задержан и препровождён в прокуратуру. После многочасового заседания прокуроры вынесли решение об отмене выданных ими ранее на основе заказных политических дел мандатов на арест политика.

Спустя некоторое время премьер-министр Майя Санду опубликовала в соцсетях свою реакцию по поводу воскресного решения прокуроров, отметив, что у нее возникли вопросы к прокурорам, отменившим мандаты на арест лидера "Нашей партии" Ренато Усатого. По мнению Санду, получается, что кто-то из прокуроров нарушил закон.