Беглый олигарх Плахотнюк сообщил о попытке своего похищения за пределами Молдовы ...

Лидер бывшей правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк передал сообщение через соцсети о том, что “нуждается в перерыве” и пребывании с семьей.

“Мне нужно время, чтобы обезопасить мою семью, пережив трудные времена, в том числе после неудачной попытки похищения меня, которая произошла в прошлом году, когда я был с визитом за границей”, - заявил Плахотнюк, не сообщив, где и кто именно пытался его похитить.

В этой связи он отметил, что ему необходимо время, чтобы обезопасить семью. Олигарх не уточнил, кто именно угрожает расправой его семье, постоянно находящейся за пределами Молдовы и почему компетентные органы страны их проживания не предпринимают необходимых мер для безопасности членов его семьи.

Беглый “демократ” объявил, что ему нужен перерыв, “но не для отдыха”, напомнив, что знающим его людям известно, насколько он “не любит отдыхать”.

Безгранично правивший в Молдове с 2014 года олигарх внезапно сообщил, что “Молдова не является безопасной страной”.

Особо обратила на себя внимание фраза Плахотнюка, что он “находится на баррикадах”, объявив, что возглавляемая им Демпартия “ушла в оппозицию”.

Он отметил, что вместе со своими коллегами решил, что “уйдем в активную оппозицию и не позволим захват Республики Молдова группами интересов из-за пределов страны”.

“Послание, которое я хочу передать гражданам, состоит в том, что я нахожусь на баррикадах, я вернусь в страну как можно скорее, как только моя семья будет в безопасности, и я буду в безопасности, буду работать, чтобы Республика Молдова снова стала стабильной страной и чтобы люди жили спокойно и спокойно”, - заявил беглый лидер ДПМ.

Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила об отречении от власти.