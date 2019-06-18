Нэстасе требует лишить Плахотнюка депутатского иммунитета и наказать судей КС ...

Снять с беглого олигарха Плахотнюка парламентский иммунитет, а так же отстранить от должностей и привлечь к ответственности судей Конституционного суда.

Соответствующие требования содержатся в запросе, направленном главой МВД Андреем Нэстасе в Генеральную прокуратуру. В документе министр отмечает, что своими противозаконными решениями 7-9 июня 2019 года судьи КС способствовали удержанию у власти олигарха Плахотнюка и подконтрольного ему правительства Филипа. Их действия привели к политическому кризису и установлению в стране двоевластия, напоминает он.

Нэстасе также приводит факты, подтверждающие, что абсолютно все члены Конституционного суда по-прежнему контролируются олигархом – путём коррумпирования, шантажа.

В связи с вышесказанным, Андрей Настасе требует привлечения к ответственности судей КС и лишения беглого олигарха Плахотнюка депутатского иммунитета, сообщает jurnal.md. С текстом документа можно ознакомиться здесь.