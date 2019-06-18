Ставленник Плахотнюка по-прежнему возглавляет бюро Госканцелярии в Бельцах ...

На этот интересный факт обратил внимание примар Бельц Николай Григоришин.

“Демократ Октавиан Маху на текущий момент является главой госканцелярии и представителем правительства... Майи Санду на севере Молдовы. Более того, он подчиняется непосредственно премьер-министру. Чиновники госканцелярии не увольняются автоматически в момент отставки правительства, а просто переходят в подчинение следующему кабмину. Я ничего не имею в виду и не беру на себя смелость давать советы новой власти. Это просто такой интересный факт”, - отметил Григоришин в своей публикации в соцсети.