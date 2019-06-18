Ставленник Плахотнюка по-прежнему возглавляет бюро Госканцелярии в Бельцах
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Новое правительство представляет в Бельцах ставленник беглого олигарха Плахотнюка, глава бельцкой территориальной организации Демпартии Октавиан Маху. Причём, согласно закону, он подчиняется непосредственно премьер-министру Майе Санду...
На этот интересный факт обратил внимание примар Бельц Николай Григоришин.
“Демократ Октавиан Маху на текущий момент является главой госканцелярии и представителем правительства... Майи Санду на севере Молдовы. Более того, он подчиняется непосредственно премьер-министру. Чиновники госканцелярии не увольняются автоматически в момент отставки правительства, а просто переходят в подчинение следующему кабмину. Я ничего не имею в виду и не беру на себя смелость давать советы новой власти. Это просто такой интересный факт”, - отметил Григоришин в своей публикации в соцсети.
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