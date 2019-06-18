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Экс-глава УЕФА Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции

Опубликовано : 18 июнь 2019 г. 12:37 | Просмотров: 268 | Категория: Мир

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), легендарный футболист Мишель Платини арестован во Франции. Он вновь предстанет перед судом за финансовые махинации.

Как сообщают французские СМИ, Платини взят под стражу в рамках расследования фальсификации результатов голосования, в результате чего Катар получил право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Согласно версии расследователей, в 2010 году за победу в конкурсе Катар заплатил 100 миллионов евро. На право проведения чемпионата мира тогда по футболу претендовали Австралия, США, Япония и Южная Корея.

Сообщается, что функционер препровождён в Антикоррупционное управление судебной полиции в городе Нантер.

Это не единственный коррупционный скандал с участием Платини. В конце 2015 года бывший футболист сборной Франции был отстранен от должности вице-президента ФИФА на восемь лет. Это случилось после того, как руководитель ФИФА Йозеф Блаттер перевел 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года.


Метки к статье: Мишель Платини, коррупция, арест, Катар, Чемпионат мира

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