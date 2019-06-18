Экс-глава УЕФА Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции ...

Как сообщают французские СМИ, Платини взят под стражу в рамках расследования фальсификации результатов голосования, в результате чего Катар получил право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Согласно версии расследователей, в 2010 году за победу в конкурсе Катар заплатил 100 миллионов евро. На право проведения чемпионата мира тогда по футболу претендовали Австралия, США, Япония и Южная Корея.

Сообщается, что функционер препровождён в Антикоррупционное управление судебной полиции в городе Нантер.

Это не единственный коррупционный скандал с участием Платини. В конце 2015 года бывший футболист сборной Франции был отстранен от должности вице-президента ФИФА на восемь лет. Это случилось после того, как руководитель ФИФА Йозеф Блаттер перевел 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года.