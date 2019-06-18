Парламент назначил дату местных выборов
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На заседании во вторник парламент Молдовы определил дату местных выборов.
Выборы назначены на 20 октября 2019 года, это решение было принято депутатами единогласно. Исходя из назначенной даты, электоральная кампания стартует 20 сентября, передает Unimedia.
Мандаты нынешних местных избранников истекли 14 июня 2019 года.
Согласно положениям Кодекса о выборах, дата очередных или внеочередных местных выборов назначается решением парламента не позднее, чем за 60 дней до голосования.
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