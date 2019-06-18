США выделили Украине $250 млн на оборону и безопасность ...

В 2019 году Украина получит от Соединённых Штатов $250 млн помощи на усиление национальной безопасности и обороны. Решение о выделении соответствующей суммы из бюджета страны утвердил конгресс США.

"Нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - цитирует сообщение украинского посольства в США агентство Интерфакс-Украина.

В ведомстве также отметили, что подразделения Министерства обороны США уже приступили к процедуре заключения контрактов на поставку оборудования для военных нужд и оказание услуг для структур МО Украины.