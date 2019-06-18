Судно под молдавским флагом перевозило внушительную партию наркотиков ...

Сотрудники налогового управления Испании задержали транспортное судно флагом Молдовы. В ходе проверки на борту было обнаружено 350 свёртков с 10 тоннами гашиша.

Задержание было произведено 17 июня в Средиземном море, недалеко от испанского порта Картахена, сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-центр Налоговой службы Испании. В ведомстве сообщили, что полгода назад управление морской разведки получило сообщение о незаконной деятельности корабля, после чего была организована слежка.

Наркотические вещества изъяты, судно и восемь членов экипажа (все они – граждане Украины) препровождены в порт Картахена, где предстанут перед судом.