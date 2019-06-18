Дональд Трамп поборется за президентский пост во второй раз ...

Старт предвыборной кампании был дан во вторник: выступая на стадионе в Орландо (Флорида) перед десятками тысяч своих сторонников, Трамп официально объявил, что вступает в гонку за президентский мандат.

"Ровно четыре года назад я объявил, что начинаю предвыборную кампанию за пост президента Соединенных Штатов, - сказал он. -Дальнейшее оказалось большим, нежели просто политическая кампания. Случившееся затем превратилось в большое политическое движение - благодаря вам. Великое достижение!", - цитирует речь американского президента телеканал Euronews. Трамп также заявил, что ни один президент не делал столько за 2,5 года работы, сколько он, и его команда “готова сделать это снова”.

Отмечается также, что во Флориде Дональд Трамп не самый популярный политик. По данным соцопросов, если бы выборы состоялись уже сейчас, жители штата отдали бы свои голоса Джо Байдену, бывшему вице-президенту в администрации Барака Обамы.