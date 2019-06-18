Известный украинский журналист Дмитрий Тымчук найден мёртвым в своей кваритре
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Военный корреспондент, депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук погиб от огнестрельного ранения в голову. Его тело обнаружила жена в их квартире в Киеве.
О происшествии сообщил в соцсети депутат Антон Геращенко. По его словам, на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа. Рассматривается несколько версий трагедии: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, передает BBC.
Дмитрий Тымчук был одним из самых популярных интернет-активистов в Украине, яростно выступал против аннексии Крыма Россией и обвинял её в поддержке сепаратистов на Донбассе.
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