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Известный украинский журналист Дмитрий Тымчук найден мёртвым в своей кваритре

Опубликовано : 19 июнь 2019 г. 15:36 | Просмотров: 1324 | Категория: Мир

Военный корреспондент, депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук погиб от огнестрельного ранения в голову. Его тело обнаружила жена в их квартире в Киеве.

О происшествии сообщил в соцсети депутат Антон Геращенко. По его словам, на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа. Рассматривается несколько версий трагедии: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, передает BBC.

Дмитрий Тымчук был одним из самых популярных интернет-активистов в Украине, яростно выступал против аннексии Крыма Россией и обвинял её в поддержке сепаратистов на Донбассе.


Метки к статье: Дмитрий Тымчук, гибель, версии, активист

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