Инициатор легализации контрабанды через Приднестровье намерен остаться послом при ОБСЕ ...

Автор инициативы открытия магазинов duty-free в Приднестровье, бывший вице-премьер от Демпартии, а ныне посол Молдовы в Австрии, а также при ОБСЕ и уставных органах ООН Виктор Осипов пытается заручиться поддержкой новой власти и сохранить свою должность.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник в МИДЕИ Молдовы, уточнивший, что "представляющий даже не Демпартию, а лично Плахотнюка Осипов уже предпринял целый ряд шагов для того, чтобы остаться в должности еще полтора года". "Как бы это не казалось невероятным, но в своем рвении Осипов использует связи с рядом известных в Молдове представителей гражданского общества, чтобы повлиять на нового министра и не допустить в отношении себя повторения сценария с другой помощницей Плахотнюка – Кристиной Балан, которая была отозвана с должности посла в США", - добавил собеседник агентства, отказавшись сообщить имена упомянутых им представителей гражданского общества.

Виктор Осипов известен в связи с установлением в Молдове уникальной преступной схемы по легализации магазинов duty-free в Приднестровье, на неконтролируемой молдавскими властями территории.

В качестве вице-премьера Осипов был автором утвержденной 8 апреля 2015 года правительством Молдовы инициативы по изменению Таможенного кодекса, позволив открыть магазины duty-free в Приднестровье.

Примечательно, что после их открытия, в сентябре того же года Осипов на заседании правительства вынужден был признать, что в результате этого решения была легализована контрабанда через магазины duty-free в Приднестровье и внес инициативу об отмене введенных по его инициативе законодательных норм.

"В результате целого ряда исследований, установлено, что через эти магазины был импортирован значительный объем сигарет. Они поступают в страны ЕС и не только, что является контрабандой. Для того, чтобы исключить подобное, прошу аннулировать статьи 97 (ч.1,2,3,4) из Таможенного кодекса", - заявил 16 сентября 2015 года на заседании правительства Осипов.

Несмотря на то, что в парламент был направлен и соответствующий законопроект, изменяющий Таможенный кодекс, все же эти положения, легализующие контрабанду через территорию непризнанной приднестровской республики, остаются в силе, поскольку контролируемое Демпартией парламентское большинство все эти годы отказывалось его рассматривать.

Так, по продолжающему действовать Таможенному кодексу, измененному по инициативе Осипова, разрешено вести беспошлинную торговлю "на территории, временно не контролируемой конституционными органами".

Как указано в измененном по инициативе Осипова Таможенном кодексе Молдовы, "Магазин duty-free, находящийся на территории, временно неконтролируемой конституционными органами, является местом продажи товаров под таможенным надзором, без установления мер экономической политики, в специально отведенных местах, на международных пунктах перехода государственной границы".

Этим же законом было определено, что "при создании магазинов duty-free на территории, временно не контролируемой конституционными органами, не устанавливается зона таможенного контроля".

В положениях действующего Таможенного кодекса также отмечается, что "в отступление от норм настоящего Кодекса, в случае вывоза/ввоза товаров из/в магазины duty-free, находящиеся на территории, временно не контролируемой конституционными органами, представление и утверждение соответствующих таможенных деклараций будет иметь место под собственную ответственность владельца лицензии на соответствующий род деятельности».

Решение о назначении Виктора Осипова послом в Австрии, при ОБСЕ, а также при уставных органах ООН было принято в марте 2017года, в результате договоренностей между Игорем Додоном и Павлом Филипом.