Часть девятиэтажки рухнула в молдавском городе Атаки
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(ВИДЕО) В приграничном с Украиной городе Атаки обрушилась часть жилого девятиэтажного здания.
Как сообщил Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД, инцидент произошел на улице Приетенией, 153 примерно в 21.20.
Обрушилась целая стена подъезда жилого дома – с 9 этажа по первый.
По предварительным данным, жертв нет.
Спасатели сообщают также, что заблаговременно удалось эвакуировать 46 жильцов дома, включая 11 детей.
Пока не сообщается причина обрушения жилого дома, а спасатели ведут разбор завалов с целью удостовериться в том, что людей под завалами нет.
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