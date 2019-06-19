Часть девятиэтажки рухнула в молдавском городе Атаки ...

(ВИДЕО) В приграничном с Украиной городе Атаки обрушилась часть жилого девятиэтажного здания.

Как сообщил Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД, инцидент произошел на улице Приетенией, 153 примерно в 21.20.

Обрушилась целая стена подъезда жилого дома – с 9 этажа по первый.

По предварительным данным, жертв нет.

Спасатели сообщают также, что заблаговременно удалось эвакуировать 46 жильцов дома, включая 11 детей.

Пока не сообщается причина обрушения жилого дома, а спасатели ведут разбор завалов с целью удостовериться в том, что людей под завалами нет.