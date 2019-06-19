Григорчук: Экс-министр Чеботарь превратил тюрьмы в концлагеря Плахотнюка
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Бывший министр юстиции Владимир Чеботарь сделал из молдавских тюрем карательные инструменты для своего партийного босса олигарха Плахотнюка.
Об этом заявил политзаключённый Павел Григорчук, вышедший два дня назад из кишинёвского СИЗО. По его мнению, за свои преступления Чеботарь должен сам оказаться на скамье подсудимых, а затем и в тюрьме.
“После изгнания из власти Плахотнюка в Молдове изменился воздух, стало свободнее дышать. В то же время, пока Плахотнюк безнаказанно прячет награбленное у самого бедного в Европе народа, в Молдове продолжаются судебные расправы над активистами, которые боролись против олигархического режима.
Так, сегодня пройдёт сразу два суда: в 11.00 суд в Тараклии у Георгия Петика и в 14.00 суд на Буюканах у меня, по делу о пощечине Сырбу.
У меня на суде должен будет давать показания экс-министр юстиции и депутат ДПМ Владимир Чеботарь. В последнее время этот персонаж, сколотивший себе состояние на коррупции, запомнился протяжным плачем Ярославны за то, что их бедных демократов лишили слова в парламенте, отключив им микрофоны. Ещё совсем недавно Чеботарь давал указания о моём аресте. Эдуард Руденко подтвердит, что после инцидента с Сырбу, спешно убегая в кафе “Пентхаус”, Чеботарь открыто угрожал мне тюрьмой”, - рассказал Григорчук в своей публикации в соцсети. Он пообещал на судебном заседании “бросить на лопатки коррумпированного депутата и экс-министра юстиции”.
“Приглашаю журналистов и просто неравнодушных граждан на суд к Георге Петику, которого продолжают держать в кишиневском СИЗО, и на суд ко мне, где я своими вопросами в рамках судебного заседания брошу на лопатки коррумпированного депутата и экс-министра юстиции, при котором молдавские тюрьмы не просто превратились в карательные инструменты против неугодных, а стали концлагерями Плахотнюка против его врагов. И за это Чеботарь ещё сам окажется на скамье подсудимых и в тюремной камере.
Впрочем, я надеюсь, что новые власти не будут нарушать права заключённого Чеботаря, и будут содержать его в условиях, не унижающих честь и достоинство человека. Должен же плахотнюковский экс-министр юстиции узнать, что это вообще такое правовое государство. Вот пусть и узнаёт, но со скамьи подсудимого за коррупцию, за соучастие в правлении антинародного режима, за пособничество этому режиму, за организацию преследования активистов оппозиции, за сокрытие преступлений режима Плахотнюка против молдавского народа. Суд народа ещё впереди”, - подчеркнул Павел Григорчук.
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