Григорчук: Экс-министр Чеботарь превратил тюрьмы в концлагеря Плахотнюка ...

Об этом заявил политзаключённый Павел Григорчук, вышедший два дня назад из кишинёвского СИЗО. По его мнению, за свои преступления Чеботарь должен сам оказаться на скамье подсудимых, а затем и в тюрьме.

“После изгнания из власти Плахотнюка в Молдове изменился воздух, стало свободнее дышать. В то же время, пока Плахотнюк безнаказанно прячет награбленное у самого бедного в Европе народа, в Молдове продолжаются судебные расправы над активистами, которые боролись против олигархического режима.

Так, сегодня пройдёт сразу два суда: в 11.00 суд в Тараклии у Георгия Петика и в 14.00 суд на Буюканах у меня, по делу о пощечине Сырбу.

У меня на суде должен будет давать показания экс-министр юстиции и депутат ДПМ Владимир Чеботарь. В последнее время этот персонаж, сколотивший себе состояние на коррупции, запомнился протяжным плачем Ярославны за то, что их бедных демократов лишили слова в парламенте, отключив им микрофоны. Ещё совсем недавно Чеботарь давал указания о моём аресте. Эдуард Руденко подтвердит, что после инцидента с Сырбу, спешно убегая в кафе “Пентхаус”, Чеботарь открыто угрожал мне тюрьмой”, - рассказал Григорчук в своей публикации в соцсети. Он пообещал на судебном заседании “бросить на лопатки коррумпированного депутата и экс-министра юстиции”.

“Приглашаю журналистов и просто неравнодушных граждан на суд к Георге Петику, которого продолжают держать в кишиневском СИЗО, и на суд ко мне, где я своими вопросами в рамках судебного заседания брошу на лопатки коррумпированного депутата и экс-министра юстиции, при котором молдавские тюрьмы не просто превратились в карательные инструменты против неугодных, а стали концлагерями Плахотнюка против его врагов. И за это Чеботарь ещё сам окажется на скамье подсудимых и в тюремной камере.

Впрочем, я надеюсь, что новые власти не будут нарушать права заключённого Чеботаря, и будут содержать его в условиях, не унижающих честь и достоинство человека. Должен же плахотнюковский экс-министр юстиции узнать, что это вообще такое правовое государство. Вот пусть и узнаёт, но со скамьи подсудимого за коррупцию, за соучастие в правлении антинародного режима, за пособничество этому режиму, за организацию преследования активистов оппозиции, за сокрытие преступлений режима Плахотнюка против молдавского народа. Суд народа ещё впереди”, - подчеркнул Павел Григорчук.