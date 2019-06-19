Магазины, заправки, бары и рестораны duty-free на границе с ПМР будут закрыты ...

Все эти заведения беспошлинной торговли на границе с непризнанной ПМР приносят государству ежегодные убытки в сотни миллионов леев.

Премьер-министр Майя Санду попросила своих коллег в парламенте в срочном порядке разработать и зарегистрировать законопроект, запрещающий работу беспошлинных заправок, магазинов, баров и ресторанов duty-free на границе между Молдовой и приднестровским регионом.

“Помимо того, что таких правовых положений нет ни в одной стране мира, их исполнение ежегодно приносит государственному бюджету убытки на сотни миллионов леев, а их бенефициар – токсический персонаж, сомнительный бизнесмен, причастный к краже миллиарда”, - заявила Майя Санду.

Она также заверила, что правительство не только не допустит внедрения подобных инициатив в будущем, но и отменит все те, что “были приняты олигархическим режимом, руководившим Молдовой до 8 июня этого года”.

Бизнес duty-free на молдо-приднестровской границе принадлежал молдавскому бизнесмену с сомнительной репутацией Илану Шору. Поняв, что власть меняется, в апреле 2019 года Шор продал все свои 12 магазинов беспошлинной торговли и компанию Dufremol болгарскому бизнесмену.

На сегодняшний день ежегодный доход рынка беспошлинной торговли в Молдове насчитывает около двух миллиардов леев.