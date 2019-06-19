Обрушившийся дом в Атаках сровняют с землёй ...

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям принято решение о полном сносе дома, пострадавшего от обрушения стены.

Соответствующее решение было принято на экстренном заседании комиссии в Атаках. Как сообщается на официальной странице ГИЧС, на совещании, где присутствовали представители местных органов власти и городских коммунальных служб, была создана кризисная ячейка для координирования дальнейших действий. Комиссия также приняла решение подготовить зону вокруг дома для его последующего сноса.

На данный момент доступ к аварийному дому и прилегающей территории ограничен. На месте дежурят полицейские и бригады скорой помощи.

Напомним, 19 июня вечером в приграничном с Украиной городе Атаки обрушилась целая стена подъезда жилого девятиэтажного здания. Спасателям удалось заблаговременно эвакуировать 46 жильцов, включая 11 детей.