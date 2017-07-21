Более 200 человек получили пожизненные сроки за попытку госпереворота в Турции ...

Как сообщает Euronews, семь генералов получили по 114 пожизненных сроков, остальные фигуранты дела – по одному. Некоторые осуждённые будут отбывать сроки в тюрьмах строгого режима. 33 обвиняемых были оправданы. Материалы по главарю ответственной за попытку путча организации ФЕТО Фетхуллаха Гюлена и еще 12 фигурантам решено рассмотреть на другом заседании.

После имевшего место в июле 2016 г. госпереворота в Турции, Фетхуллах Гюлен был обвинен в духовном наставничестве мятежников, несмотря на то, что он сам заявил об осуждении попытки госпереворта в Турции. В мае 2017 года тогдашний турецкий премьер Бинали Йылдырым потребовал от молдавских властей закрыть действующую в Молдове сеть лицеев Orizont, которые, по мнению турецких властей, являются частью террористической сети Гюлена.

6 сентября 2018 года семеро сотрудников, включая руководство молдо-турецкого лицея Orizont были насильно задержаны офицерами Службы информации и безопасности по обвинению в «терроризме» и «продвижению исламизма». На следующий день в нарушение международных норм молдавские власти тайно выслали их в Турцию, где они были отправлены в тюрьмы. Пятеро из семи депортированных учителей через своих адвокатов обратились в Европейский суд по правам человека. В июне 2019 года ЕСПЧ обязал Молдову выплатить семьям высланных педагогов по 25 тысяч евро.