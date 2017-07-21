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Плахотнюк бежал из Молдовы, заметая следы через Приднестровье и Украину

Опубликовано : 20 июнь 2019 г. 14:03 | Просмотров: 2421 | Категория: Власть

Лидер находившейся у власти Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы, дважды поменяв самолеты в Украине.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер, глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе.

Как заявил вице-премьер, сразу после отречения от власти 14 июня Владимир Плахотнюк выехал в Украину через Приднестровье, а оттуда улетел в Лондон.

Нэстасе сослался на оперативную информацию, согласно которой Плахотнюк въехал в Украину через Приднестровье на автомобиле марки Mercedes.

"В одном из городов Украины он сел в самолет, долетел до другого города в Украине, а оттуда вылетел в Лондон", - отметил Нэстасе.

В то же время, по словам министра, Плахотнюк заранее заказал чартерный самолет, который ожидал его в Кишиневском аэропорту. Несмотря на это, олигарх решил выехать через Приднестровье и Украину.

Ранее уже сообщалось, что беглый олигарх и лидер ДПМ Владимир Плахотнюк написал в соцсетях, что находится за пределами Молдовы из-за угроз безопасности его семье. Плахотнюк отказался сообщить в какой стране находится, и кто именно угрожает ему и его семье.


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