В отставку ушел глава Конституционного суда ...

Один из приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку, председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку.

Сообщение об этом было размещено на официальном сайте Суда.

"Сегодня, 20 июня 2019 года, Михай Поалелунжь подал в отставку с должности председателя Конституционного суда", - говорится в пресс-релизе.

Михаю Поалелунжь, а также всем судьям КС, принадлежала ключевая роль в путче, организованном 7-9 июня Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.