В отставку ушел глава Конституционного суда
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Один из приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку, председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку.
Сообщение об этом было размещено на официальном сайте Суда.
"Сегодня, 20 июня 2019 года, Михай Поалелунжь подал в отставку с должности председателя Конституционного суда", - говорится в пресс-релизе.
Михаю Поалелунжь, а также всем судьям КС, принадлежала ключевая роль в путче, организованном 7-9 июня Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.
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