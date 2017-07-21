АНОНС: Что скрывается за несостоявшейся отставкой незаконного и.о. мэра Кишинева Кодряну?
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Отставка незаконно исполняющего должность мэра Кишинева Руслана Конряну не состоялась из-за ставших уже традиционными в молдавской власти родственных связей.
О том, кто стал новой "крышей" для Кодряну в новой власти – в следующих выпусках…
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