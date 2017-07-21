Число беженцев в мире выросло до рекордной отметки ...

На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 миллионов беженцев и внутренне перемещённых лиц.

По словам генсекретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланна, таких цифр не было со времён Второй мировой войны. Несмотря на бытующее мнение, что все беженцы хлынули Европу, реальность такова, что большинство европейских стран закрыли границы для вынужденных переселенцев, отмечает чиновник.

Лидер по числу принимаемых беженцев – Турция. За ней следуют Пакистан, Уганда и Судан, передает Euronews.

Ежедневно в мире из-за войн и преследований бегут из своих домов порядка 37 тысяч человек, половина из них – дети и подростки.

20 июня отмечается Всемирный день беженцев.