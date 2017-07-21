В Тбилиси протестующие ворвались в здание парламента Грузии ...

Участники многотысячной акции протеста перед парламентом Грузии ворвались в здание парламента, сломив сопротивление со стороны полиции и спецназа.

Как сообщает издание "Грузия Online", штурму предшествовало требование оппозиции к правящей партии в течение одного часа объявить об отставке трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.

Протест начался после того, как оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции был спровоцирован тем, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

Позже, после резкого обострения ситуации, было принято решение о завершении работы генассамблеи и отъезде российской делегации. Она отправилась в гостиницу, а оттуда - в аэропорт Тбилиси и покинула территорию Грузии.

Би-би-си сообщает, что по словам представителей оппозиции, российский депутат Гаврилов признает отколовшиеся от Грузии регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии, и грузинские власти не должны были пускать его в Грузию.

Сам Гаврилов говорит, что участия в боевых действиях не принимал. При этом российский депутат ранее в интервью телекомпании Рустави-2 заявил, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и надо выстраивать отношения, исходя из этих реалий.

Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года после августовской войны и признания Россией Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами.

Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии, оккупированной Россией.