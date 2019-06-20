Генпрокурор считает публичное требование об его отставке кампанией, проплаченной из преступных денег ...

Почти 7 тысяч подписантов петиции с требованием об отставке Генерального прокурора Молдовы подверглись оскорблениям с его стороны, обвинившем организаторов в "троллинге" и "финансировании из преступных средств".

С этими обвинениями Эдуард Харунжен выступил в эфире телеканала N4, отвечая на просьбу прокомментировать стремительно набирающую популярность петицию с требованием об отставке Генерального прокурора.

Он также отметил, что "эта акция проплачена и она не стоит дешево".

"Я, как Генеральный прокурор, задаю себе вопрос: кто платит этим людям? Откуда приходят эти деньги? А если эти деньги приходят из наркотрафика, от продажи людей, торговли оружием?", - вопрошал Харунжен.

Публичная петиция на платформе change.org с требованием об отставке Генерального прокурора Эдуарда Харунжена за целый ряд бездейсвтий, способствовавших совершению тяжких преступлений, была инициирована группой в социальных сетях FreeMoldova и набрала всего лишь за два дня около 7 тысяч подписантов.