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Генпрокурор считает публичное требование об его отставке кампанией, проплаченной из преступных денег

Опубликовано : 20 июнь 2019 г. 23:27 | Просмотров: 713 | Категория: Власть

Почти 7 тысяч подписантов петиции с требованием об отставке Генерального прокурора Молдовы подверглись оскорблениям с его стороны, обвинившем организаторов в "троллинге" и "финансировании из преступных средств".

С этими обвинениями Эдуард Харунжен выступил в эфире телеканала N4, отвечая на просьбу прокомментировать стремительно набирающую популярность петицию с требованием об отставке Генерального прокурора.

Он также отметил, что "эта акция проплачена и она не стоит дешево".    

"Я, как Генеральный прокурор, задаю себе вопрос: кто платит этим людям? Откуда приходят эти деньги? А если эти деньги приходят из наркотрафика, от продажи людей, торговли оружием?", - вопрошал Харунжен.

Публичная петиция на платформе change.org с требованием об отставке Генерального прокурора Эдуарда Харунжена за целый ряд бездейсвтий, способствовавших совершению тяжких преступлений, была инициирована группой в социальных сетях FreeMoldova и набрала всего лишь за два дня около 7 тысяч подписантов.


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