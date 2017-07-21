МЕНЮ
Twitter
﻿ 112
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:06  

Борис Джонсон лидирует в гонке за пост премьер-министра Великобритании

13:58  

Саакашвили добился через суд права участвовать в парламентских выборах в Украине

11:57  

Дмитрий Дьяков надеется на возвращение Плахотнюка

11:32  

Кровнородственные связи становятся определяющими и для новой власти

10:50  

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

10:47  

Решение о переносе посольства Молдовы в Иерусалим оказалось фейком правительства Демпартии Плахотнюка
все новости

Санкции Евросоюза против России продлены еще на год

Опубликовано : 21 июнь 2019 г. 09:56 | Просмотров: 202 | Категория: Мир

Совет Европейского союза принял решение о продлении так называемого “крымского пакета” санкций против России.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, ограничения, затрагивающие энергетический, оборонный и финансовый секторы, остаются в силе до 23 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято на саммите государств ЕС в Брюсселе.

Участники саммита так же выразили обеспокоенность тем фактом, что Россия начала паспортизацию жителей непризнанных республик Донбасса. Польша и Литва предлагали в этой связи ввести против Москвы новые санкции, однако в европейских странах инициативу встретили без энтузиазма.

Санкции были впервые введены в 2014 году после аннексии Россией украинского Крыма, и с тех пор каждый год продлевались.


Метки к статье: Россия, Украина, Крым, Донбасс, санкции, Евросоюз

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Борис Джонсон лидирует в гонке за пост премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон лидирует в гонке за пост премьер-министра Великобритании ...

Просмотров: 103
Саакашвили добился через суд права участвовать в парламентских выборах в Украине

Саакашвили добился через суд права участвовать в парламентских выборах в Украине ...

Просмотров: 166
Санкции Евросоюза против России продлены еще на год

Санкции Евросоюза против России продлены еще на год ...

Просмотров: 205
В Тбилиси протестующие ворвались в здание парламента Грузии

В Тбилиси протестующие ворвались в здание парламента Грузии ...

Просмотров: 2289
Число беженцев в мире выросло до рекордной отметки

Число беженцев в мире выросло до рекордной отметки ...

Просмотров: 339
Более 200 человек получили пожизненные сроки за попытку госпереворота в Турции

Более 200 человек получили пожизненные сроки за попытку госпереворота в Турции ...

Просмотров: 752
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 12783
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 38296
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36170
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14260
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 108756
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 82003
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 58221
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 44750
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42527
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 38239
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36495
Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Просмотров: 35625
ВЛАСТЬ
Кровнородственные связи становятся определяющими и для новой власти

Кровнородственные связи становятся определяющими и для новой власти

10:50  Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды
20.06.2019  Генпрокурор считает публичное требование об его отставке кампанией, проплаченной из преступных денег
20.06.2019  АНОНС: Что скрывается за несостоявшейся отставкой незаконного и.о. мэра Кишинева Кодряну?
ЛЮДИ
У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
24.04.2019  24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

18.06.2019  Ренато Усатый сообщил о вывезенных кланом Плахотнюка десятках миллионов долларов
18.06.2019  При пособничестве властей молдавские банки `отмыли` 70 миллиардов долларов
14.06.2019  Партия Плахотнюка пытается убедить послов в легитимности незаконного правительства Павла Филипа



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2019 (156)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker