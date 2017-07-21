Санкции Евросоюза против России продлены еще на год
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Совет Европейского союза принял решение о продлении так называемого “крымского пакета” санкций против России.
Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, ограничения, затрагивающие энергетический, оборонный и финансовый секторы, остаются в силе до 23 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято на саммите государств ЕС в Брюсселе.
Участники саммита так же выразили обеспокоенность тем фактом, что Россия начала паспортизацию жителей непризнанных республик Донбасса. Польша и Литва предлагали в этой связи ввести против Москвы новые санкции, однако в европейских странах инициативу встретили без энтузиазма.
Санкции были впервые введены в 2014 году после аннексии Россией украинского Крыма, и с тех пор каждый год продлевались.
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