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Решение о переносе посольства Молдовы в Иерусалим оказалось фейком правительства Демпартии Плахотнюка
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Решение о переносе посольства Молдовы в Иерусалим оказалось фейком правительства Демпартии Плахотнюка

Опубликовано : 21 июнь 2019 г. 10:47 | Просмотров: 1071 | Категория: Страна

Заявления экс-премьера Молдовы Павла Филипа о переносе посольства Молдовы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим оказались обманом.

Глава нового правительства Майя Санду сообщила, что нет ни одного документа, подтверждающего заявления Павла Филипа о переносе молдавского посольства. Вероятно, упомянутого решения кабмина никогда и не существовало, сказала Санду в эфире телеканала TVR Moldova.

“Прибыв в здание правительства, мы не нашли ни одного документа, был только пресс-релиз. Вероятно, официального решения и не было. Поэтому наше посольство в Израиле переноситься не будет”, - цитирует премьер-министра портал Unimedia.

Напомним, незаконно находясь у власти, глава нелегитимного правительства Павел Филип в попытке выторговать благосклонность госдепа США объявил, что Молдова переносит своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также передаёт американскому посольству участок в центре Кишинёва, где расположен Республиканский стадион. Решение о переносе посольства резко осудили в арабском мире, назвав вопиющим нарушением международного права и угрозой для палестинского народа.


Метки к статье: Павел Филип, Майя Санду, посольство в Израиле, перенос, документ

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