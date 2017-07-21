Решение о переносе посольства Молдовы в Иерусалим оказалось фейком правительства Демпартии Плахотнюка ...

Заявления экс-премьера Молдовы Павла Филипа о переносе посольства Молдовы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим оказались обманом.

Глава нового правительства Майя Санду сообщила, что нет ни одного документа, подтверждающего заявления Павла Филипа о переносе молдавского посольства. Вероятно, упомянутого решения кабмина никогда и не существовало, сказала Санду в эфире телеканала TVR Moldova.

“Прибыв в здание правительства, мы не нашли ни одного документа, был только пресс-релиз. Вероятно, официального решения и не было. Поэтому наше посольство в Израиле переноситься не будет”, - цитирует премьер-министра портал Unimedia.

Напомним, незаконно находясь у власти, глава нелегитимного правительства Павел Филип в попытке выторговать благосклонность госдепа США объявил, что Молдова переносит своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также передаёт американскому посольству участок в центре Кишинёва, где расположен Республиканский стадион. Решение о переносе посольства резко осудили в арабском мире, назвав вопиющим нарушением международного права и угрозой для палестинского народа.