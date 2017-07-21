Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды ...

Контрабанду сигарет через молдо-румынскую границу контролировал депутат Константин Цуцу, транспортировку янтаря через аэропорт обеспечивал вице-председатель ДПМ Константин Ботнарь, незаконный трафик анаболиков курировал Дорин Дамир, а зам.главы полиции Георгий Кавкалюк "крышевал" контрабанду сигарет и спирта на севере Молдовы.

Об этом заявил в эфире телеканала TV8 бывший глава агентства по аэронавигации MOLDATSA Сорин Стати.

Как заявил Стати, контрабандные схемы, которые контролировал Кавкалюк, были "эксклюзивными".

"Это эксклюзивные схемы Кавкалюка. Сигареты и табак попадали в Молдову через Приднестровье. Их продавали на Центральном рынке и в других местах Кишинева, которые также им контролируются. Подобная контрабанда также осуществлялась через Скуляны и Костешты (пунткы пропуска на молдо-румынской границе – Ред.)", - заявил Сорин Стати.

Он также отметил, что один из ближайших помощников Плахотнюка, вице-председатель ДПМ Константин Ботнарь занимался контрабандой янтаря. Драгоценные камни контрабандой вывозились из Украины через Приднестровье, затем они поступали в Кишиневский аэропорт и еженедельно отправлялись в Гонконг партиями около 2 тонн. В таможенных декларациях янтарь указывался , как "камень".

Другое направление контрабанды – сигарет через молдо-румынскую границу – обеспечивал экс-депутат ДПМ, фигурант дела об убийстве на криминальной разборке Константин Цуцу.

"За контрабанду сигарет на румынской линии отвечает Константин Цуцу и его ребята из Бэчой. Он отвечает за крупномасштабную контрабанду сигарет через Румынию", - сообщил Сорин Стати.

Другим направлением контрабанды, контролируемой кланом олигарха и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, являются контрабандные поставки анаболиков. За это направление был ответственен один из приближенных к Плахотнюку, его родственник – Дорин Дамир.

Бывший чиновник уточнил, что контрабанда анаболиками шла потоком через Кишиневский аэропорт и госпредприятие Poșta Moldovei. Он также сообщил, что Дамир сконцентрировал деятельность схемы в одних руках, поскольку в 2009 году контрабандой на этом направлении занимались 4 разрозненные группы. "Схема была централизована, когда экс-премьер Павел Филип стал министром в министерстве информационных технологий и связи”, заявил бывший директор MoldAtsa.

Он также сообщил, что беспрепятственное прохождение контрабанды через Кишиневский международный аэропорт контролирует Илан Шор, которому принадлежит предприятие на сомнительных условиях концессии.

Сорин Стати заявил, что все его заявления подкреплены письменными доказательствами.

Позвонивший в эфир этой же передачи вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе пригласил Стати в МВД для дачи показаний сразу же после телеэфира, обеспечив ему охрану.

МВД Молдовы, Генеральная прокуратура пока не озвучили своей позиции по поводу публичных заявлений о причастности руководства полиции и бывшей правящей Демпартии к международным контрабандным схемам в особо крупных размерах.