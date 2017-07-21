Кровнородственные связи становятся определяющими и для новой власти ...

Как сообщил агентству OMEGA источник в одной из парламентских фракций правящего большинства, отставка Кодряну была практически предрешена, но остановлена в последний момент, в результате внезапно появившегося "компромиссного решения". Он оказался родственником (нанашом) юриста партии PAS, депутата Серджиу Литвиненко.

Как известно, 15 июня фракция социалистов в Кишиневском муниципальном совете объявила об отставке Руслана Кодряну.

По словам собеседника агентства, "был подготовлен даже проект соответствующего решения, которое планировалось утвердить совместным голосованием с фракцией либералов". "В последний момент, в Примарию пришел Иван Чебан и все остановилось, а советники ограничились лишь безобидным заявлением о вотуме недоверия Руслану Кодряну".

Источник агентства утверждает, что причиной всему оказались родственные связи Руслана Кодряну с одним из руководителей Блока ACUM.

"Оказывается, Кодряну является нанашом депутата партии PAS Серджиу Литвиненко. Вопрос решался по телефону: Кодряну позвонил своему фину Литвиненко, тот поговорил с Майей Санду, Майя Санду переговорила с Додоном, а тот решил проблему с отменой отставки Кодряну", - добавил собеседник агентства.

Для того, чтобы понять действие традиционных молдавских родственных связей, надо знать, что согласно уже укоренившимся традициям, (нанаш) тот, который держит в церкви свечу и корону над головой венчающегося (фина), обязывается везде и всегда поддерживать и наставлять своего родственника. Также и фин обязывается послушаться и всячески помогать своему посажённому отцу (нанашу).

Ранее в СМИ уже сообщалось, что с приходом новой власти были отмечены кадровые назначения родственников. Так, уже заявивший о переходе на работу в кабинет главы МИДЕИ Андрей Попов был вынужден пересмотреть свое решение после того, как стало известно, что он является родственником нового министра Нику Попеску.

Другой случай имел место с назначением на должность главы Генерального инспектората полиции Георгия Балана. Оказалось, что он приходится родственником главы МВД Андрея Нэстасе, который является его прямым начальником.

Агентство OMEGA готово предоставить право на реплику, как Руслану Кодряну, так и Серджиу Литвиненко.