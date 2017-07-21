Дмитрий Дьяков надеется на возвращение Плахотнюка ...

Почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков рассчитывает, что рано или поздно его партийный босс олигарх Владимир Плахотнюк вернется в Молдову.

При этом Дьяков не исключает, что Плахотнюк покинет руководство ДПМ. Партии необходимо собраться на съезд, отметил он в эфире передачи на телеканале N4.

“Безусловно, после таких событий будут изменения, в том числе и в руководстве партии. Посмотрим, сейчас не могу сказать какие именно будут изменения. Сейчас много эмоций, много подозрений”, - признался политик. По его словам, Плахотнюк был третьим председателем ДПМ, и не будет ничего страшного, если партия выберет и третьего, и четвёртого.

Дьяков заверил, что ни разу не общался с Плахотнюком после его отъезда, и в то же время выразил надежду, что тот все-таки вернется на родину, поскольку “у коллег есть к нему вопросы”.