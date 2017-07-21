Саакашвили добился через суд права участвовать в парламентских выборах в Украине ...

Лидер партии “Рух новых сил”, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили получил право зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Это стало возможным благодаря решению Печерского районного суда Киева, который удовлетворил иск Саакашвили об установлении факта его непрерывного проживания на территории Украины в течение пяти лет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года", - говорится постановлении суда. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Напомним, летом 2017 года Пётр Порошенко, бывший в то время президентом, лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Избранный в мае 2019 года президент Владимир Зеленский аннулировал приказ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство, что позволило политику вернуться в Украину. Зеленский также распустил парламент и назначил дату досрочных выборов.

Партия Саакашвили “Рух новых сил” провела 10 июня съезд, на котором был утверждён список политформирования на будущих парламентских выборах. Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля.