Борис Джонсон лидирует в гонке за пост премьер-министра Великобритании ...

В финал схватки за пост главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны вышли Борис Джонсон и Джереми Хант.

Бывший мэр Лондона 55-летний Борис Джонсон стал фаворитом кампании, по количеству проголосовавших однопартийцев он опережает своего соперника, министра иностранных дел 52-летнего Джереми Ханта более чем в два раза, передаёт Euronews.

"По результатам пятого раунда внутрипартийного голосования Джонсон заручился поддержкой 160 депутатов из 313, за Ханта проголосовали вдове меньше – 77. Министр окружающей среды Майкл Гоув с 75 голосами уступил Ханту. Таким образом борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства продолжат Борис Джонсон и Джереми Хант", - сообщил сопредседатель группы Консервативной партии в Палате общин Шерил Гиллан.

До сегодняшнего дня в голосовании принимали участие только члены парламентской фракции тори. В финальном туре выборов голосовать за кандидатов будут все члены Консервативной партии, которых насчитывается около 160 тысяч человек. Результаты будут известны примерно 22-25 июля.