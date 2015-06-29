Мэр Бельц призвал премьер-министра отказаться от порочной практики олигарха Плахотнюка ...

(ВИДЕО) Глава второго по значению города в Молдове – Бельц, Николай Григоришин лично обратился к премьер-министру Молдовы Майе Санду с призывом отказаться от практики прежнего режима по разделению местных властей на "своих" и "чужих".

Об этом Григоришин заявил в ходе своего краткого выступления в рамках совместного заседания Конгресса местных властей с министрами нового правительства.

Мэр Бельц вышел на трибуну с увесистой папкой переписки Примарии Бельц с правоохранительными органами по поводу многомиллионных хищений публичной сосбственности.

"Когда мы пришли к власти, в 2015 году, мы провели аудит на всех муниципальных предприятиях. К нашему сожалению были выявлены огромные хищения и миллионные растраты", - заявил Григоришин.

"На одном только Объединении рынков воровались 9 миллионов леев, на Водоканале свыше 70 миллионов леев, в области ЖКХ 5-7 миллионов в год пропадало. И так на всех муниципальных предприятиях", - отметил мэр Бельц "достижения" вороватых чиновников, которых покрывала Демпартия.

Он подчеркнул, что прежняя власть попросту игнорировала эти преступления: "ни один человек не был признан виновным, ни один не был привлечен к ответственности. Эти люди из коммунистов перешли в Демпартию и заняли все руководящие посты в Бельцах. Сегодня это большая проблема и большая беда, ведь люди не верят в наше правосудие".

Также, мэр Бельц обратил внимание на дискриминационный подход прежней центральной власти ко второму по значению городу Молдовы. "Да, нам придали статус второго уровня, мы это знаем, но финансирование осталось на прежнем уровне. Из Бельц собирается около трех миллиардов леев, а возвращается менее 15 процентов», - подчеркнул Григоришин.

Он, кроме прочего, обратил внимание на вопиющую несправедливость – в городе, где проживают свыше ста тысяч человек – из Дорожного фонда выделяется всего 15 миллионов леев. Коснувшись Экологического фонда, градоначальник сообщил, что в северной столице огромная проблема с канализацией: "в позапрошлом году были не освоены 200 миллионов леев – Бельцам не выделили ни копейки".

"Что касается программы «Drumuri bune»: на Ниспоренский район выделили 60 миллионов, на Оргеевский – 30 миллионов, Дондюшаны – 47 миллионов, селу Чернолеука – 6 миллионов, а на Бельцы – 2 миллиона!", - добавил Григоришин, подчеркнув, что, на самом деле были выделены семь миллионов, но пять из них были распределены между двумя селами, которыми руководят демократы.

В итоге, он обратился к премьеру Майи Санду с призывом не делить примарии по политическим признакам и создать рабочие группы, которые должны будут изучить проблемы местной власти.

Примечательно, что организаторы в лице Конгресса местных властей даже не запланировали выступление на заседании мэра второго по значению города Молдовы, после чего он вынужден был выступить по собственной инициативе, будучи крайне ограниченным организаторами во времени.