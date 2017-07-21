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Проект 'Гражданская люстрация'

Опубликовано : 21 июнь 2019 г. 20:45 | Просмотров: 528 | Категория: Страна

Несмотря на то, что в Молдове пала верхушка режима Плахотнюка, взращенная им гидра приспособленцев не только продолжает действовать, но и с каждым днем все более наглеет.

Все это происходит на фоне кажущейся боязни новых властей "разворошить муравейник" и подвергнуть люстрации всех причастных к преступлениям режима.

В результате, вся армада прислужников Плахотнюка в лице сотен коррумпированных до мозга костей прокуроров, судей, правительственных чиновников, руководителей государственных и муниципальных предприятий, полицейских высшего и среднего звена имеют все шансы и далее вершить свои беззакония, спрятавшись под всем удобной ширмой "профессионализма".

Считаем, что общество просто не имеет морального права позволить новой власти совершить роковую ошибку, оставив безнаказанными всех тех, кто не один год наживались на людском горе, обеспечивал методичный захват государства режимом Плахотнюка, растаптывал права человека и гражданское достоинство, совершал тяжкие уголовные преступления, прикрываясь своим статусом полицейского или прокурора. Любое проявление жалости к преступникам приведет либо к возобновлению преступных схем под новой "крышей", либо к воссозданию режима Плахотнюка в его еще более чудовищной форме.

В рамках проекта "Гражданская люстрация" будут публиковаться имена тех самых "героев нашего времени", которые были субъектами сотен журналистских расследований, а сейчас пытаются избежать наказания, говоря, что "просто исполняли приказ". Все должны знать и помнить, что преступление не является обезличенным. У каждого преступления есть не только пострадавший, но и исполнитель. С конкретной фамилией.

Мы уверены, что за каждым преступлением должно последовать наказание. И это не расправа. Это требование закона.

Очевидно, что в этом проекте мы не сможем охватить всех поименно, но это будет нашим скромным вкладом в борьбе с одной из главных бед нашего народа - короткой памятью.

В то же время, призываем всех неравнодушных присылать свою информацию об известных им преступлениях режима и их исполнителях на электронный адрес редакции: [email protected] .

Агентство OMEGA


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