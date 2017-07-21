Венецианская комиссия констатировала нарушение Конституции Конституционным судом Молдовы ...

Принятые полностью подконтрольным олигарху Владимиру Плахотнюку Конституционным судом решения противоречат не только молдавским законам, но и принципам права.

Такого мнения Венецианская комиссия Совета Европы, рассмотревшая 21 июня решения Конституционного суда Молдовы, принятые 7-9 июня, постановившая, что Суд также проигнорировал не только собственные процедуры, но и принцип равенства сторон.

Как отмечается в пресс-релизе Венецианской комиссии, Конституционный суд Молдовы проигнорировал необходимость сохранения в своей деятельности равноудаленность от всех ветвей властей и не смог действовать, как беспристрастный арбитр.

Эксперты Венецианской комиссии посчитали, что принятое Конституционным судом решение о роспуске парламента после того, как партии пришли к консенсусу по формированию правительства, явилось "нарушением конституционных прерогатив президента".

Юристы Совета Европы также высказались по поводу решения КС "о трех месяцах", спровоцировавшего кризис и двоевластие в Молдове. По мнению Венецианской комиссии, решение уже содержится в Гражданском кодексе, а три месяца, определенные Конституцией, истекали не ранее 10 июня, а не 7 июня, как это посчитал КС.

Очевидно, одно из самых тяжких обвинений Венецианской комиссии в адрес Конституционного суда содержатся в мнении Комиссии, оценившей процедуру отстранения президента. Как утверждает в этой связи Венецианская комиссия Совета Европы, "решение Конституционного суда о временном отстранении президента от должности и назначении премьер-министра временным президентом не основывалось на Конституции Молдовы".

Ране уже сообщалось, что решения Конституционного суда от 7-9 июня были приняты в интересах незаконно правившей тогда Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Фактически, в Молдове произошел путч, а одним из основных игроков являлся Конституционный суд.

Позже, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Венецианскую комиссию дать оценку решениям Конституционного суда от 7-9 июня.

15 июня, под давлением международного сообщества, Конституционный суд был вынужден отменить собственные решения.

20 июня председатель Суда Михай Поалелунжь подал в отставку без объяснения причин.