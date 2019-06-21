Путин запретил авиасообщение с Грузией и поручил доставить всех россиян на родину ...

(ВИДЕО) Президент России Владимир Путин подписал указ, которым с 8 июля запрещены пассажирские авиаперевозки из России в Грузию.

Как сообщает Би-би-си, указом предписано правительству России принять меры по возвращению граждан России и их багажа из Грузии на родину.

В Грузии второй день продолжаются массовые протесты. Поводом для них стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов поднялся на трибуну спикера в парламенте страны и выступал на русском языке.

21 июня стало известно, что глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

По данным министерства здравоохранения Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. МВД Грузии сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста в грузинской столице.

В пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией беспорядки в центре Тбилиси и призвала все политические силы объединиться в кризисной ситуации. Из-за событий в столице она прервала свой официальный визит в Беларусь.

Зурабишвили также признала, что власти страны совершили ошибку, позволив российскому депутату занять кресло председателя грузинского парламента.

Накануне она написала в "Фейсбуке", что Россия заинтересована в дестабилизации Грузии.

"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - заявила она.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал заявления грузинского президента непрофессиональными, а попытки обвинить в происходящем Россию - "передергиванием ситуации".