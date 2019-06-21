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Юрий Мунтян призвал к организации референдума в связи с возможной передачей бывшего Республиканского стадиона посольству США

Опубликовано : 22 июнь 2019 г. 17:28 | Просмотров: 5141 | Категория: Власть

Бывший депутат Юрий Мунтян призвал посла США в Молдове не торопиться принимать подарок преступника в виде бывшего Республиканского стадиона до того, как этот вопрос не будет вынесен на референдум.

Об этом Мунтян написал в соцсетях, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Нику Попеску о том, что после одного из последних решений незаконного правительства Павла Филипа на территории бывшего Республиканского стадиона площадью более чем в 5 га уже в скором времени начнется строительство нового здания посольства США.

В этой связи Юрий Мунтян отметил, что единственно легальным способом решения этой проблемы является референдум, что полностью соответствует принципам и ценностям представляемой послом Дреком Хоганом в Молдове страны.

Ниже, приводится полный текст Открытого обращения Юрия Мунтяна к послу Соединенных Штатов в Молдове:

"Уважаемый господин Посол!

За последние несколько недель Вы вольно либо невольно дали гражданам Молдовы массу поводов для сомнений и даже для самого, что ни на есть, глубокого разочарования в Вашей искренней и последовательной приверженности ценностям демократии в этой части Европы. Думаю, в Молдове не осталось ни одного сколько-нибудь социально активного и ответственного гражданина, который бы не обратил внимания на Вашу, с позволения сказать, неспешность в выражении однозначного отношения к режиму беглого олигарха Плахотнюка, после того, как это сделали с завидной и беспрецедентной солидарностью другие партнёры по развитию.
Но, вижу, история продолжается. И подарок преступника в виде более чем 5 гектаров земли в историческом центре столицы страны перевешивает все и всяческие доводы морального порядка.
Что ж, тогда выражусь предельно прямо. В Вашей стране малейший намёк на скандальность не оставил бы ни у кого и тени сомнения относительно способа решения такого вопроса. Я хочу, чтобы в моей стране, Молдове было также!
Поэтому, господин Посол! Ответ один.

РЕФЕРЕНДУМ!".


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