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Обыкновенный фашизм

Опубликовано : 22 июнь 2019 г. 17:57 | Просмотров: 966 | Категория: Люди

(ВИДЕО) В день 78-летия со дня начала Великой Отечественной войны мировой шедевр документального киноискусства, созданный Михаилом Роммом "Обыкновенный фашизм" не теряет своей актуальности даже спустя более полувека после премьеры.

В 1941 году, западная граница нынешней Республики Молдова являлась частью западной границы Советского Союза, подвергшегося 22 июня нападению фашистской Германии и ее союзников. Наступление в Бессарабии вели 11-я немецкая, 3-я румынская и 4-я румынская армии общей численностью более 600 000 человек.

На бессарабском участке границы советские войска сражались дольше, чем на других, и отступили только из-за ситуации в Белоруссии и на Западной Украине.

Территория Молдавии была оставлена советскими властями 26 июля 1941 года.

В период войны, на нынешней территории Молдовы была восстановлена румынская администрация. По распоряжению Иона Антонеску, отданному 17 июля 1941 года, на нынешней территории Республики Молдова начали создаваться концентрационные лагеря и гетто.  

По разным данным, в результате организованных Антонеску этнических чисток здесь были уничтожены не менее 300 тысяч евреев и цыган.

Согласно архивным данным, за годы войны Молдова потеряла четверть населения, в том числе 90 процентов евреев и две трети цыган. 47 247 жителей вывезли в Германию.

Более 60 тысяч уроженцев Молдавской ССР погибли на фронтах войны.

Картина знаменитого М.Ромма - о фашизме, о становлении Третьего рейха, фильм-размышление, фильм-разговор со зрителем при помощи кинодокументов, старых картин.

Фильм «Обыкновенный фашизм» создан на основе трофейных хроникальных материалов из киноархивов министерства пропаганды фашистской Германии и личного фотоархива Гитлера, а также любительских снимков эсэсовцев. Фильм, ставший событием в киноискусстве 60-х годов прошлого века, построен на постепенном раскрытии планов каждого последующего кадра.




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