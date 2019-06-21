Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь ...

Фредолин Лекарь являлся одним из ключевых руководителей МВД, возглавляя с 26 сентября 2016 года Пограничную полицию, в период, когда с особым размахом действовали преступные схемы приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку лиц: контрабанда наркотиков, янтаря, анаболиков, табака и спирта.

Кроме того, известно, что Фредолин Лекарь, будучи главой молдавского бюро Интерпола, а затем и членом исполнительного комитета этой организации, использовал свою должность в Интерполе для доступа клана Плахотнюка к информации и документам Международной полиции.

Возглавляемая им Пограничная полиция допустила беспрепятственный выезд из Молдовы основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора несмотря на то, что тот имел запрет на выезд из страны.

Известно, что с приходом в МВД нового министра Андрея Нэстасе, Лекарь стал входить в его ближайшее окружение.

Кроме всего прочего, в своей деятельности Фредолин Лекарь запомнился в связи с международным скандалом, случившимся после его продвижения на должность представителя в Интерполе в сентябре 2017 года.

Общественности даже были предоставлены документальные подтверждения того, как Лекарь, используя служебное положение организовал беспрепятственное перемещение через госграницу Молдовы товаров и алкогольных напитков по преднамеренно заниженным инвойсам. Весь этот товар был необходим для организации пиршества в Пекине, где 26-29 сентября 2017 года проходило заседание Генеральной ассамблеи Интерпола. Фактически, Лекарь участвовал в обеспечении контрабанды в особо крупных размерах.

Согласно представленным документам, молдавская делегация на Генеральной ассамблее Интерпола в Пекине 26-29 сентября 2017 года прибегла к контрабанде в особо крупных размерах для продвижения собственного кандидата в лице главы Пограничной полиции Фредолина Лекаря на должность представителя в руководстве организации от Европы.

На фотографиях с грандиозного торжества видно, что делегацию чиновников сопровождал оркестр братьев Адваховых. Из правительственных чиновников были исключительно люди из окружения олигарха Владимира Плахотнюка: глава МВД Александр Жиздан, бывший тогда министром юстиции Владимир Чеботарь, глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь, глава Мониторингового комитета Интерпола Виталий Пырлог.

По документам видно, что контрабандный груз был направлен в Пекин турецкой карго-авиакомпанией под прикрытием дипломатической почты. Для этого, молдавский МИДЕИ направил турецким и китайским властям Ноту, в которой указано, что «направляется посольству Республики Молдова в Китайской Народной Республике 1 (один) цимбал, 1 (одно) пианино и 16 (шестнадцать) поддонов с промоматериалами, сувенирами, товарами, национальной одеждой и конфетами для протокольной деятельности посольства».

В таможенном инвойсе на этот груз также указано, что общий вес груза составил 2440 кг.

Тогда, молдавские власти преднамеренно скрыли, что в этом дипломатическом грузе находилось около двух тысяч бутылок вина и коньяка, которые были розданы на устроенной в Пекине "вечеринке" в честь представления молдавского кандидата на должность в руководстве Интерпола Фредолина Лекаря.

Особый интерес представляет сопроводительный инвойс груза, отправителем которого было назначено госпредприятие Cricova с описанием товарных позиций и их цены. Согласно инвойсу с очевидно и преднамеренно заниженными ценами, все товарные позиции были оценены по 10 евроцентов (2 лея - Ред.) за единицу товара.

Так, цена керамических кувшинов была по 2 лея за штуку. Столько же стоят декоративные упаковки для вина, полотенца. Одна из самых дорогих в Молдове книг с фотоподборками – "О национальном достоянии Республики Молдова" проходит по инвойсу по цене в 2 лея за штуку. Таких книг было в грузе 200 экземпляров.

Продающиеся в Кишиневе по 210 леев коробка подарочных наборов конфет «Кишинэу» также были поставлены в Китай по два лея. Таких подарочных наборов было 600 упаковок.

В документе отчетливо видно, что сфальсифицирована и масса указанных товарных позиций: вне зависимости от количества товара - каждый из них якобы имел вес 69,28 кг.

Этот скандал стал предметом разоблачительной статьи в авторитетном германском издании Der Spiegel, которое 17 февраля 2018 г. опубликовало статью о том, как и для чего глава молдавской Пограничной полиции Фредолин Лекарь вошел в состав руководства Интерпола.

Обращает на себя внимание сам заголовок статьи, указывающий на криминальное проникновение в руководство международной полиции (Интерпола): "Автократы и преступники пытаются проникнуть в Интерпол. Теневые фигуры из Молдовы играют ключевую роль?".

Статья, вышедшая на одном из разворотов влиятельнейшего мирового издания, сообщает, что за назначением Лекаря стоят интересы связанного с криминальным миром олигарха Владимира Плахотнюка.

По информации издания, в ходе прошедшего 26-29 сентября 2017 года заседания 86-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Пекине молдавские власти устроили грандиозное пиршество для продвижения своего представителя в руководство Интерпола в лице Фредолина Лекаря.

Кроме того, в июне 2017 года имя Фредолина Лекаря, который тогда уже был главой молдавского бюро Интерпола, упоминалось в подборке документов, прямо указывающих на то, что Лекарь имел непосредственное отношение к действовавшей в Молдове международной преступной группировке по возбуждению/закрытию уголовных дел и контролю над Интерполом. В частности, стало известно, что находящийся в международном розыске мошенник и бывший банкир Герман Горбунцов имел доступ к строго конфиденциальной информации Интерпола, а глава молдавского бюро этой организации Фредолин Лекарь был частью организованной коррупционной схемы.

Материал публикуется в рамках инициативы "Гражданская люстрация".