МЕНЮ
Twitter
﻿ 66
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

01:05  

Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

22.06.2019  

Обыкновенный фашизм

22.06.2019  

Юрий Мунтян призвал к организации референдума в связи с возможной передачей бывшего Республиканского стадиона посольству США

21.06.2019  

Путин запретил авиасообщение с Грузией и поручил доставить всех россиян на родину

21.06.2019  

Венецианская комиссия констатировала нарушение Конституции Конституционным судом Молдовы

21.06.2019  

Проект 'Гражданская люстрация'
все новости

Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Опубликовано : 23 июнь 2019 г. 01:05 | Просмотров: 894 | Категория: Власть

Фредолин Лекарь являлся одним из ключевых руководителей МВД, возглавляя с 26 сентября 2016 года Пограничную полицию, в период, когда с особым размахом действовали преступные схемы приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку лиц: контрабанда наркотиков, янтаря, анаболиков, табака и спирта.

Кроме того, известно, что Фредолин Лекарь, будучи главой молдавского бюро Интерпола, а затем и членом исполнительного комитета этой организации, использовал свою должность в Интерполе для доступа клана Плахотнюка к информации и документам Международной полиции. 

Возглавляемая им Пограничная полиция допустила беспрепятственный выезд из Молдовы основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора несмотря на то, что тот имел запрет на выезд из страны.

Известно, что с приходом в МВД нового министра Андрея Нэстасе, Лекарь стал входить в его ближайшее окружение.

Кроме всего прочего, в своей деятельности Фредолин Лекарь запомнился в связи с международным скандалом, случившимся после его продвижения на должность представителя в Интерполе в сентябре 2017 года.

Общественности даже были предоставлены документальные подтверждения того, как Лекарь, используя служебное положение организовал беспрепятственное перемещение через госграницу Молдовы товаров и алкогольных напитков по преднамеренно заниженным инвойсам. Весь этот товар был необходим для организации пиршества в Пекине, где 26-29 сентября 2017 года проходило заседание Генеральной ассамблеи Интерпола. Фактически, Лекарь участвовал в обеспечении контрабанды в особо крупных размерах.

Согласно представленным документам, молдавская делегация на Генеральной ассамблее Интерпола в Пекине 26-29 сентября 2017 года прибегла к контрабанде в особо крупных размерах для продвижения собственного кандидата в лице главы Пограничной полиции Фредолина Лекаря на должность  представителя в руководстве организации от Европы.

На фотографиях с грандиозного торжества видно, что делегацию чиновников сопровождал оркестр братьев Адваховых. Из правительственных чиновников были исключительно люди из окружения олигарха Владимира Плахотнюка: глава МВД Александр Жиздан, бывший тогда министром юстиции Владимир Чеботарь, глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь, глава Мониторингового комитета Интерпола Виталий Пырлог.

По документам видно, что контрабандный груз был направлен в Пекин турецкой карго-авиакомпанией под прикрытием дипломатической почты. Для этого, молдавский МИДЕИ направил  турецким и китайским властям Ноту, в которой указано, что «направляется посольству Республики Молдова в Китайской Народной Республике  1 (один) цимбал, 1 (одно) пианино и 16 (шестнадцать) поддонов с промоматериалами, сувенирами, товарами, национальной одеждой и конфетами для протокольной деятельности посольства».

В таможенном инвойсе на этот груз также указано, что общий вес груза составил 2440 кг.

Тогда, молдавские власти преднамеренно скрыли, что в этом дипломатическом грузе находилось около двух тысяч бутылок вина и коньяка, которые были розданы на устроенной в Пекине "вечеринке" в честь представления молдавского кандидата на должность в руководстве Интерпола Фредолина Лекаря.

Особый интерес представляет сопроводительный инвойс груза, отправителем которого было назначено госпредприятие Cricova с описанием товарных позиций и их цены. Согласно инвойсу  с очевидно и преднамеренно заниженными ценами, все товарные позиции были оценены по 10 евроцентов (2 лея - Ред.) за единицу товара.

Так, цена керамических кувшинов была по 2 лея за штуку. Столько же стоят декоративные упаковки для вина, полотенца. Одна из самых дорогих в Молдове книг с фотоподборками – "О национальном достоянии Республики Молдова" проходит по инвойсу по цене в 2 лея за штуку. Таких книг было в грузе 200 экземпляров.

Продающиеся в Кишиневе по 210 леев коробка подарочных наборов конфет «Кишинэу» также были поставлены в Китай по два лея. Таких подарочных наборов было 600 упаковок.

В документе отчетливо видно, что сфальсифицирована и масса указанных товарных позиций: вне зависимости от количества товара - каждый из них якобы имел вес 69,28 кг.

Этот скандал стал предметом разоблачительной статьи в авторитетном германском издании Der Spiegel, которое 17 февраля 2018 г. опубликовало статью о том, как и для чего глава молдавской Пограничной полиции Фредолин Лекарь вошел в состав руководства Интерпола.

Обращает на себя внимание сам заголовок статьи, указывающий на криминальное проникновение в руководство международной полиции (Интерпола): "Автократы и преступники пытаются проникнуть в Интерпол. Теневые фигуры из Молдовы играют ключевую роль?".

Статья, вышедшая на одном из разворотов влиятельнейшего мирового издания, сообщает, что за назначением Лекаря стоят интересы связанного с криминальным миром олигарха Владимира Плахотнюка.

По информации издания, в ходе прошедшего 26-29 сентября 2017 года заседания 86-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Пекине молдавские власти устроили грандиозное пиршество для продвижения своего представителя в руководство Интерпола в лице Фредолина Лекаря.

Кроме того, в июне 2017 года имя Фредолина Лекаря, который тогда уже был главой молдавского бюро Интерпола, упоминалось в подборке документов, прямо указывающих на то, что Лекарь имел непосредственное отношение к действовавшей в Молдове международной преступной группировке по возбуждению/закрытию уголовных дел и контролю над Интерполом. В частности, стало известно, что находящийся в международном розыске мошенник и бывший банкир Герман Горбунцов имел доступ к строго конфиденциальной информации Интерпола, а глава молдавского бюро этой организации Фредолин Лекарь был частью организованной коррупционной схемы.

Материал публикуется в рамках инициативы "Гражданская люстрация".


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь ...

Просмотров: 896
Юрий Мунтян призвал к организации референдума в связи с возможной передачей бывшего Республиканского стадиона посольству США

Юрий Мунтян призвал к организации референдума в связи с возможной передачей бывшего Республиканского стадиона ...

Просмотров: 5139
Венецианская комиссия констатировала нарушение Конституции Конституционным судом Молдовы

Венецианская комиссия констатировала нарушение Конституции Конституционным судом Молдовы ...

Просмотров: 1078
Мэр Бельц призвал премьер-министра отказаться от порочной практики олигарха Плахотнюка

Мэр Бельц призвал премьер-министра отказаться от порочной практики олигарха Плахотнюка ...

Просмотров: 14828
Кровнородственные связи становятся определяющими и для новой власти

Кровнородственные связи становятся определяющими и для новой власти ...

Просмотров: 4803
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды ...

Просмотров: 31385
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 12812
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 38342
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36210
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14289
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 109474
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 82042
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 58243
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 44763
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42549
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 38248
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36517
Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Просмотров: 35643
ВЛАСТЬ
Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

22.06.2019  Юрий Мунтян призвал к организации референдума в связи с возможной передачей бывшего Республиканского стадиона посольству США
21.06.2019  Венецианская комиссия констатировала нарушение Конституции Конституционным судом Молдовы
21.06.2019  Мэр Бельц призвал премьер-министра отказаться от порочной практики олигарха Плахотнюка
ЛЮДИ
Обыкновенный фашизм

Обыкновенный фашизм

07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

18.06.2019  Ренато Усатый сообщил о вывезенных кланом Плахотнюка десятках миллионов долларов
18.06.2019  При пособничестве властей молдавские банки `отмыли` 70 миллиардов долларов
14.06.2019  Партия Плахотнюка пытается убедить послов в легитимности незаконного правительства Павла Филипа



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2019 (163)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker