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Ткачук: Единственная конструктивная повестка дня новой коалиции – это обоснованные законом репрессии

Опубликовано : 23 июнь 2019 г. 17:20 | Просмотров: 3273 | Категория: Аналитика сети

Общество ждет возвращения к нормальности, выхода из состояния “захваченного государства”.

Такого мнения придерживается бывший депутат парламента Марк Ткачук. По его словам, разговоры о реформах и геополитическом векторе – это создание почвы для разногласий и конфликтов.

“Основной груз вины ушедшего режима состоит не столько в том, что он произвольно менял законодательство, а в том, что он легко и непринужденно его нарушал. В том, что он плевать хотел на дух и букву закона, сморкался в Конституцию и полагался только на принуждение, шантаж и персональный террор. Этими способами вершилось правление. Этими способами конструировалось парламентское большинство.

Я напоминаю об этих довольно банальных вещах только для того, чтобы не возникало иллюзий в отношении основных целей правящей коалиции. Они состоят в том, чтобы в первую очередь возмездие в явной и очевидной форме дошло до всех, кто удерживал таким образом государственную власть – от ОПГ «Демократическая партия» до прокуроров и судей. Общество ждет возвращения к нормальности, выхода из состояния «захваченного государства». И вовсе не каких-то там структурных реформ, не придания динамики европейскому или евразийскому векторам, не реализации планов по либеральной либо консервативной моделям развития. Это – все утопии и лишняя трата времени. Почва для разногласий и конфликтов”, - пишет экс-депутат в своей публикации в соцсети. По его убеждению, ни один причастный к ОПГ Плахотнюка не должен остаться безнаказанным.

“Единственная конструктивная повестка дня новой коалиции – это правильно организованные, обоснованные законом репрессии. Так, чтобы в нашей государственной памяти остался глубокий шрам в назидание всем тем, кто попытается вновь повторить опыт последнего десятилетия. Этого акта гуманизма ждут очень многие. Возможно, большинство. И не стоит это большинство очередной раз разочаровывать”, - резюмирует Марк Ткачук.


Метки к статье: Марк Ткачук, коалиция, захваченное государство, Демпартия, репрессии

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