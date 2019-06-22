Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку ...

Министр юстиции Станислав Павловский заявил, что подает в отставку, чтобы не нарушать Конституцию в своей деятельности.

Об этом Павловский сообщил в воскресенье в соцсетях, уточнив, что все же предложение Майи Санду стать министром юстиции было для него "большой честью".

"Однако во время моей работы над Планом действий в области юстиции я обнаружил целый ряд несовместимостей личного характера, которые, к сожалению, согласно Конституции Республики Молдова, делают невозмжной мою деятельность в качестве члена правительства", — написал Павловский.

Более того, он отмечает, что "будучи юристом с 39-летним стажем, из которых 6 с половиной лет я проработал Судьей Европейского суда, я рассматриваю Конституцию, как нечто святое, которое необходимо уважать".

"Я не искал различных закорючек в законодательстве, чтобы остаться любой ценой в должности министра и решил подать г-же премьер-министру Майе Санду мое заявление о несовместимости и прекращении должности члена правительства", - подчеркнул Станислав Павловский.

Станислав Павловский является вице-председателем возглавляемой Андреем Нэстасе Партии Платформа DA.