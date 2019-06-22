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На выборах мэра Стамбула вновь победил кандидат от оппозиции

Опубликовано : 23 июнь 2019 г. 21:27 | Просмотров: 675 | Категория: Мир

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу побеждает на повторных выборах мэра Стамбула.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Центризбиркома, по итогам обработки 98% бюллетеней он набирает 53,9% голосов.

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым набирает 45,2% голосов.

Представитель правящего режима уже публично признал свое поражение и поздравил своего соперника с победой.

"Я поздравляю своего конкурента и желаю ему удачи. Эти выборы еще раз показали, что демократия в нашей стране безусловна. Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом и прилагал все усилия для служения городу и его жителям", - сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV.

Имамоглу назвал свой успех победой всего города и заявил о готовности сотрудничать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Для решения насущных проблем Стамбула очень важна координация местной администрации с центром. Я готов работать. Никакая политика ни в коем случае не выше потребностей граждан в мире, спокойствии, здравоохранении, возможности работать", - сказал Имамоглу.

Стамбул - ключевой город для Эрдогана. Он сам начинал здесь большую политическую карьеру, победив на выборах мэра в 1994 году.

Кроме того, огромный мегаполис с населением около 17 миллионов человек - финансовый, культурный и экономический центр Турции.

Результаты выборов мэра в марте этого года, победу на которых также одержал Экрем Имамоглу, были аннулированы после того, как представитель власти проиграл выборы. После этого оппозиционная Народно-республиканская партия заявила, что вновь выдвинет на повторных выборах кандидатуру Экрема Имамоглу.


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