Четверть миллиона протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии ...

В Праге прошла самая массовая акция протеста со времен Бархатной революции 1989 года.

Протестующие вышли на массовую акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. По данным организаторов, в акции протеста приняли участие 250 тысяч человек. Полиция сообщила о 200 тысячах протестующих.

Как сообщает Би-би-си, митинг продолжался несколько часов и завершился без инцидентов. Помощь потребовалась нескольким десяткам протестующих, которым стало плохо из-за жаркой погоды.

В акции приняли участие не только жители Праги, но и люди со всей страны; многие из них специально приехали в Прагу из отдаленных районов. Билеты на поезда и автобусы до Праги были выкуплены еще в начале недели.

Среди протестующих было также много молодежи. Участники акции несли в руках плакаты с требованиями отставки премьера и словами "Позор Бабишу".

Ранее почти 400 тысяч жителей страны подписали петицию, в которой призвали Бабиша уйти с поста премьер-министра. Его подозревают в мошенничестве с субсидиями Европейского союза, которые выплачивались его бывшим компаниям.

Организатор протестных акций - группа студентов "Миллион моментов за демократию". Бывший коммунист Андрей Бабиш - на втором месте в списке богачей Чехии. Все обвинения в мошенничестве с субсидиями ЕС он отвергает.

Он пришел к власти в 2017 году во главе популистской партии ANO, выступавшей на платформе евроскептицизма и антикоррупционных обещаний. Несмотря на кампанию за отставку Бабиша, его партия на выборах в Европарламент на прошлой неделе пришла первой, набрав 21,2% голосов.